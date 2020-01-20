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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: задержали обвиняемого Павловского

Убийство Гандзюк: задержали обвиняемого Павловского

Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией

Об этом сообщает "Украинская правда" .

"Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Павловский бывший помощник нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), его подозревают в организации убийства Гандзюк.
 
Сейчас следственные и процессуальные действия продолжаются.
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