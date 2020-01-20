Убийство Гандзюк: задержали обвиняемого Павловского
20 января, 2020, 16:07
Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией
Об этом сообщает "Украинская правда" .
"Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Павловский бывший помощник нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), его подозревают в организации убийства Гандзюк.
Сейчас следственные и процессуальные действия продолжаются.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
- Пять исполнителей нападения на Гандзюк приговорили к срокам от 3 до 6,5 лет заключения.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разоблачение и наказание всех заказчиков преступления.
- В ноябре генеральный прокурор Руслан Рябошапка сменил прокуроров по делу убийства Екатерины Гандзюк.
- СБУ и прокуратура начали ряд обысков.
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