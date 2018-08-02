Активистку Гандзюк отвезли на лечение в Киев в сопровождении госохраны
2 августа, 2018, 07:50
Сотрудницу городского совета Херсона и активистку Екатерину Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, доставили на лечение в Киев
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"На женщину уже ждала карета скорой помощи. В дальнейшем здоровьем Екатерины будут заниматься столичные врачи", - отметили спасатели.
Кроме того, как отмечает юрист Маси Найем в Twitter, Гандзюк предоставили государственную охрану.
"Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Екатерины Гендзюк о предоставлении госохраны. Сейчас ей предоставили такую охрони", - пишет Найем.
Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Катерина Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую охрану.— Masi Nayyem (@MasiNayyem) 1 августа 2018 г.
- Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу человек и облил жидкостью (по предварительным выводам - кислотой). После этого женщину с ожогами доставили в больницу.
- По словам врача-анестезиолога, состояние пациентки тяжелое, но стабильное. Более 30% тела женщины покрыты ожогами.
- Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили ее на "Умышленные тяжкие телесные повреждения совершенные с целью запугивания потерпевшего".
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