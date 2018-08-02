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Активистку Гандзюк отвезли на лечение в Киев в сопровождении госохраны


фото: ДСНС
Сотрудницу городского совета Херсона и активистку Екатерину Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, доставили на лечение в Киев

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На женщину уже ждала карета скорой помощи. В дальнейшем здоровьем Екатерины будут заниматься столичные врачи", - отметили спасатели.

Кроме того, как отмечает юрист Маси Найем в Twitter, Гандзюк предоставили государственную охрану.

"Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Екатерины Гендзюк о предоставлении госохраны. Сейчас ей предоставили такую ​​охрони", - пишет Найем.

 

 

 

  • Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу человек и облил жидкостью (по предварительным выводам - ​​кислотой). После этого женщину с ожогами доставили в больницу.
  • По словам врача-анестезиолога, состояние пациентки тяжелое, но стабильное. Более 30% тела женщины покрыты ожогами.
  • Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили ее на "Умышленные тяжкие телесные повреждения совершенные с целью запугивания потерпевшего".
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