Активистку Гандзюк отвезли на лечение в Киев в сопровождении госохраны

2 августа, 2018, 07:50

Сотрудницу городского совета Херсона и активистку Екатерину Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, доставили на лечение в Киев

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На женщину уже ждала карета скорой помощи. В дальнейшем здоровьем Екатерины будут заниматься столичные врачи", - отметили спасатели.

Кроме того, как отмечает юрист Маси Найем в Twitter, Гандзюк предоставили государственную охрану.

"Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Екатерины Гендзюк о предоставлении госохраны. Сейчас ей предоставили такую ​​охрони", - пишет Найем.

Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Катерина Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую охрану. — Masi Nayyem (@MasiNayyem) 1 августа 2018 г.