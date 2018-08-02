Состояние Екатерины Гандзюк хуже, чем считали: ожоги тела составляют 40%

2 августа, 2018, 17:49

Столичные врачи рассказали, что ожоги тела активистки и сотрудницы городского совета Херсона составляют 40%

Об этом сообщил политолог Виктор Таран в эфире Еспресо.TV.

"После того, как Катерину перенаправили в Киев, более глубокие исследования показали, что ситуация несколько хуже, чем мы думали. Ее состояние поражения составляет не 30%, а 40%. Медицина областной больницы не дала возможность провести соответствующее лечение”, - пояснил Таран.

Сейчас она находится в интенсивной терапии, ее состояние продолжает быть чрезвычайно тяжелым. Кроме того, у госпожи Гандзюк до сих пор остаются проблемы с глазом, врачи борются с тем, чтобы она не потеряла зрение.

Сейчас проводятся консилиумы: продолжить лечение активистки в Украине, оперативно вывезти ее за границу.