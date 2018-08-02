Состояние Екатерины Гандзюк хуже, чем считали: ожоги тела составляют 40%
2 августа, 2018, 17:49
Столичные врачи рассказали, что ожоги тела активистки и сотрудницы городского совета Херсона составляют 40%
Об этом сообщил политолог Виктор Таран в эфире Еспресо.TV.
"После того, как Катерину перенаправили в Киев, более глубокие исследования показали, что ситуация несколько хуже, чем мы думали. Ее состояние поражения составляет не 30%, а 40%. Медицина областной больницы не дала возможность провести соответствующее лечение”, - пояснил Таран.
Сейчас она находится в интенсивной терапии, ее состояние продолжает быть чрезвычайно тяжелым. Кроме того, у госпожи Гандзюк до сих пор остаются проблемы с глазом, врачи борются с тем, чтобы она не потеряла зрение.
Сейчас проводятся консилиумы: продолжить лечение активистки в Украине, оперативно вывезти ее за границу.
- Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу человек и облил жидкостью (по предварительному заключению - кислотой). После этого женщину с ожогами доставили в больницу.
- По словам врача-анестезиолога, состояние пациентки тяжелое, но стабильное. Более 30% тела женщины покрыто ожогами.
- Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили ее на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего".
- 2 августа Екатерину Гандзюк доставили на лечение в Киев.
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