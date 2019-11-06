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Espreso.tvОбществоДело Гандзюк не хотели расследовать, - Рябошапка

Дело Гандзюк не хотели расследовать, - Рябошапка

Дело о смертельном нападении на Екатерину Гандзюк не хотели расследовать

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью Lb.ua.

Он ответил на вопрос о том, как продвигается расследование по делу Гандзюк.

"Мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема. Ее не хотели расследовать", - сказал он.

По словам Рябошапки, это происходило из-за ряда различных причин.

"Та среда, которая была в момент совершения преступления, на время осуществления расследования, влияла на его результаты", - добавил генпрокурор.

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