Дело Гандзюк не хотели расследовать, - Рябошапка

6 ноября, 2019, 08:18

Дело о смертельном нападении на Екатерину Гандзюк не хотели расследовать

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью Lb.ua.

Он ответил на вопрос о том, как продвигается расследование по делу Гандзюк.

"Мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема. Ее не хотели расследовать", - сказал он.

По словам Рябошапки, это происходило из-за ряда различных причин.

"Та среда, которая была в момент совершения преступления, на время осуществления расследования, влияла на его результаты", - добавил генпрокурор.

Читайте также: 10 фактов из жизни Екатерины Гандзюк