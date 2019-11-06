Дело Гандзюк не хотели расследовать, - Рябошапка
6 ноября, 2019, 08:18
Дело о смертельном нападении на Екатерину Гандзюк не хотели расследовать
Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал в интервью Lb.ua.
Он ответил на вопрос о том, как продвигается расследование по делу Гандзюк.
"Мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема. Ее не хотели расследовать", - сказал он.
По словам Рябошапки, это происходило из-за ряда различных причин.
"Та среда, которая была в момент совершения преступления, на время осуществления расследования, влияла на его результаты", - добавил генпрокурор.
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- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение из заказа заказного убийства на избиение.
- Пять исполнителей нападения на Гандзюк приговорили к срокам от 3 до 6,5 лет заключения.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разоблачение и наказание всех заказчиков преступления.
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