Неизвестные облили кислотой сотрудницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк

31 июля, 2018, 11:43

В Херсоне напали на местную активистку и управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Никитенко.

"Сегодня утром в Херсоне напали на Екатерину Гандзюк. Мужчина ждал у подъезда, и плеснул на Катю кислотой. У нее серьезные ожоги. Сейчас она в больнице, никаких подробностей пока нет", - подчеркнул он.

Отметим, на самого Никитенко также было совершено нападение . Это произошло 18 июня в Херсоне. По его словам, нападавшими оказались двое "бородачей", которые ждали его возле стоянки. После избиения злоумышленники сели в автомобиль с еврономерами.

Впоследствии Никитенко заявил , что считает, что на него напали те же люди, что и на одесского активиста, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Виталия Устименко. Нападавших журналист узнал на фото.