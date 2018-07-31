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Неизвестные облили кислотой сотрудницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк

В Херсоне напали на местную активистку и управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Никитенко.

"Сегодня утром в Херсоне напали на Екатерину Гандзюк. Мужчина ждал у подъезда, и плеснул на Катю кислотой. У нее серьезные ожоги. Сейчас она в больнице, никаких подробностей пока нет", - подчеркнул он.

Отметим, на самого Никитенко также было совершено нападение. Это произошло 18 июня в Херсоне. По его словам, нападавшими оказались двое "бородачей", которые ждали его возле стоянки. После избиения злоумышленники сели в автомобиль с еврономерами.
 
Впоследствии Никитенко заявил, что считает, что на него напали те же люди, что и на одесского активиста, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Виталия Устименко. Нападавших журналист узнал на фото.
 
Устименко атаковали 5 июня, возле филиала одесского Общественного вещания. Ему разбили голову и нанесли несколько ударов ножом.
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