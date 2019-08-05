Убийство Гандзюк: приговор пятерым исполнителям вступил в силу
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
"Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на К. Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что 5 обвиняемых в совершении нападения на Гандзюк признали свою вину в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер особого мучения, группой лиц, по заказу, с целью запугивания потерпевшего, повлекшее смерть потерпевшего, и согласились на сделку с прокурором. Суд объявил им приговоры - от 3 до 6,5 лет заключения.
Так, подстрекатель Сергей Торбин получил 6 лет 6 месяцев, исполнитель Никита Грабчук - 6 лет, сообщники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - по 4 года, Виктор Горбунов - 3 года лишения свободы.
Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на К.Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению.- Лариса Сарган (@SarganLarysa) 5 августа 2019 г.
- Напомним, 31 июля 2018 на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангер и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангер подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангер изменили подозрение из заказу заказного убийства на заказное избиение.
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