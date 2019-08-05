Убийство Гандзюк: приговор пятерым исполнителям вступил в силу

5 августа, 2019, 12:33

В понедельник, 5 августа, вступил в силу приговор в отношении тюремных сроков пятерым исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на К. Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что 5 обвиняемых в совершении нападения на Гандзюк признали свою вину в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер особого мучения, группой лиц, по заказу, с целью запугивания потерпевшего, повлекшее смерть потерпевшего, и согласились на сделку с прокурором. Суд объявил им приговоры - от 3 до 6,5 лет заключения.

Так, подстрекатель Сергей Торбин получил 6 лет 6 месяцев, исполнитель Никита Грабчук - 6 лет, сообщники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - по 4 года, Виктор Горбунов - 3 года лишения свободы.

Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на К.Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению. - Лариса Сарган (@SarganLarysa) 5 августа 2019 г.