Мангер смягчили статью обвинения: с заказа убийства на избиение
24 апреля, 2019, 22:59
Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер теперь подозревается не в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, а в ее избиении
Об этом сообщает Слидство.инфо
Теперь Мангера обвиняют по части 2 статьи 121 УК: заказ избиения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.
Ранее главу Херсонского облсовета обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве: грозило бы лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Эту информацию также подтвердил Громадському адвокат Мангера Александр Шадрин.
- 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 года появилась информация о ее смерти.
- После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 года отец Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером, председателем Херсонской обладминистрации и с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
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