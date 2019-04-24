//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Мангер смягчили статью обвинения: с заказа убийства на избиение

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер теперь подозревается не в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, а в ее избиении

Об этом сообщает Слидство.инфо

Теперь Мангера обвиняют по части 2 статьи 121 УК: заказ избиения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Ранее главу Херсонского облсовета обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве: грозило бы лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Эту информацию также подтвердил Громадському адвокат Мангера Александр Шадрин.

  • 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
  • 4 ноября 2018 года появилась информация о ее смерти.
  • После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
  • 28 января 2019 года отец Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером, председателем Херсонской обладминистрации и с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
  • Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать