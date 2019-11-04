Убийство Гандзюк: Зеленский пообещал разоблачение и наказание всех заказчиков преступления
4 ноября, 2019, 21:40
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что заказчиков убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк найдут и накажут
Об этом он написал в своем Facebook.
"Год без Катерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал Зеленский.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Катерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение с заказа убийства на заказ избиения.
- Пять исполнителей нападения на Гандзюк приговорены к срокам от 3 до 6,5 лет заключения.
- В Службе безопасности Украины заявили, что заказчиков убийства активистки Катерины Гандзюк было несколько.
- Под Офисом президента, в годовщину смерти херсонской активистки Катерины Гандзюк, проходят акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на нее.
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