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Умерла Катя Гандзюк


фото: DW
В соцсетях сообщили о смерти тяжело травмированной во время нападения херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк

В частности, около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года, соответствующее сообщение появилось на официальной странице Катиной группы поддержки:

"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации".

Такую же информацию распространил в Facebook руководитель пресс-службы политической партии "Национальный корпус" Роман Чернышев.

  • 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
  • Гандзюк считала, что заказчиками нападения на нее могут быть действующие или бывшие правоохранители.
  • Четверо из пяти подозреваемых в нападении на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления.
  • Дело расследует Служба безопасности Украины (СБУ).
  • 17 октября в Херсоне подозреваемого в организации покушения на Гандзюк Сергея Торбин суд оставил под стражей еще на два месяца.
  • По данным следствия, преступление совершили 5 бывших участников АТО. Это бойцы Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша. Всех их задержали. Это Виктор Горбунов, Сергей Торбин, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.
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