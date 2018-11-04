Умерла Катя Гандзюк

4 ноября, 2018, 12:28

В соцсетях сообщили о смерти тяжело травмированной во время нападения херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк

В частности, около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года, соответствующее сообщение появилось на официальной странице Катиной группы поддержки:

"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации".

Такую же информацию распространил в Facebook руководитель пресс-службы политической партии "Национальный корпус" Роман Чернышев.