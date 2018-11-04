Умерла Катя Гандзюк
4 ноября, 2018, 12:28
В соцсетях сообщили о смерти тяжело травмированной во время нападения херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк
В частности, около 12:30 по Киеву в воскресенье, 4 ноября 2018 года, соответствующее сообщение появилось на официальной странице Катиной группы поддержки:
"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации".
Такую же информацию распространил в Facebook руководитель пресс-службы политической партии "Национальный корпус" Роман Чернышев.
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- Гандзюк считала, что заказчиками нападения на нее могут быть действующие или бывшие правоохранители.
- Четверо из пяти подозреваемых в нападении на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления.
- Дело расследует Служба безопасности Украины (СБУ).
- 17 октября в Херсоне подозреваемого в организации покушения на Гандзюк Сергея Торбин суд оставил под стражей еще на два месяца.
- По данным следствия, преступление совершили 5 бывших участников АТО. Это бойцы Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша. Всех их задержали. Это Виктор Горбунов, Сергей Торбин, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет