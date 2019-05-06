10 фактов о Руслане Рябошапке, которого Зеленский хочет видеть Генеральным прокурором

23 июля, 2019, 16:20

Дмитрий Добрый

23 июля президент Украины заявил, что одним из кандидатов на пост главы Генеральной прокуратуры Украины является Рябошапка. "Это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка — крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", — сказал Зеленский.

41-летний Руслан Георгиевич Рябошапка родился в небольшом поселке Зеленогорское на севере Одесской области. Высшее юридическое образование получил в теперь уже в несуществующем частном украинского-израильском Международном Соломоновом Университете (Киев), который несмотря на свою камеральность и отсутствие громкого PRа давал глубокие знания и где существовала сильная юридическая школа.

1. 12 лет в Минюсте

Молодым выпускником начал работать в Министерстве юстиции. Если не учитывать короткого периода, посвященного пенитенциарной службе, то можно сказать, что как специалист Рябошапка сформировался именно в этом министерстве. Прошел путь от главного специалиста до начальника Департамента законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политике.

Затем Рябошапка на четыре года распрощался с министерством. Был еще выше в правительстве, то есть в аппарате премьера, а не определенного министра, и в негосударственном секторе.

После победы Революции Достоинства вернулся в родное ведомство, заняв должность заместителя министра. За полгода (март-октябрь 2014-го) Рябошапка второй раз в жизни уволился из Минюста. Возможно, на этот раз навсегда.

2. Главный антикоррупционер Николая Азарова

При президентстве Януковича "донецкая" команда создала в структуре Кабинета министров такой экзотический институт как Бюро по вопросам антикоррупционной политики. Возглавить его попросили Руслана Георгиевича, тот не отказался. Просуществовала эта структура недолго. По одной из версий, потому что коррупционеров начали искать совсем не там, "где надо".

В 2011-м, когда Антикоррупционное бюро закрыли, Рябошапка продолжал отвечать за те же вопросы - в статусе заместителя руководителя Департамента юридического обеспечения аппарата Кабмина. Разрабатывал документы, согласовывал, утверждал. Одним словом, продолжал быть антикоррупционер-теоретиком. Как и во время работы в министерстве, в котором он готовил новое и менял старое уголовное, уголовно-процессуальное и административное законодательство.

Рябошапка никого не "ловил", не задерживал, не контролировал чью-то деятельность, но он стал одним из ведущих в стране авторов правовых норм по предотвращению, недопущение взяточничества в системе органов исполнительной власти. Поэтому, когда стало понятно, что на украинских улицах начнет собираться Майдан и осенью 2013 года чиновник ушел из правительства, его опытом заинтересовалось представительство Transparency International.

3. С НАПК тоже не сложилось

Казалось бы, кому как не людям с таким опытом, как у Рябошапки, работать во новосозданном Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАК). Но эта страница его жизни заняла всего 15 месяцев (2016-2017).

Назначение господина Руслана членом НАПК произошло не с первого раза.

Трое представителей конкурсной комиссии - Виктор Шлинчак, Леся Шевченко и первый заместитель главы Минюста Инна Севастьянова присудили ему низкие баллы, таким образом блокируя его избрание. По словам Севастьяновой, она занижала она его баллы не из-за сомнений в профессионализме, а потому еще претендент "сотрудничал с Лавриновичем" и не достоин участвовать в работе НАПК.

Став одним из пяти предусмотренных законом членов НАПК (хотя, продолжительное время их было четверо, из-за чего Агентство долгое время не могло начать полноценную работу и из-за чего, собственно, по его словам, он оттуда и уволился), Рябошапка открыто враждовал с главой агентства Натальей Корчак и пытался отправить ее в отставку. Правда, во время решающего голосования трех необходимых голосов не набралось.

Ушел из НАПК по собственному желанию, объяснив это так:

"НАПК - мощный и потенциально чрезвычайно эффективный элемент антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Однако этот инструмент не используется по назначению. В течение года своей работы я пытался говорить о проблемах агентства, в том числе публично. Однако отсутствие своевременной и надлежащей реакции как в самом Национальном агентстве, так и извне, привели к необходимости принятия кардинальных мер по "реанимации" НАПК. Вместе с Русланом Радецким мы предлагали собственный план выведения агентства из кризиса, однако он был отвергнут другими коллегами".

4. Проверка в ГПУ

Во время противостояния с Корчак следователи Генеральной прокуратуры Украины искали подтверждения "незаконного обогащения" Рябошапки. Причем стало это известно постфактум, когда закрыли соответствующее производство. Копию постановления обнародовала газета "Зеркало недели".

Суд предоставлял следователям доступ к расширенным банковским выпискам о движении денежных средств карточного счета чиновника. Однако, как выяснилось, ничего незадекларированного там не нашлось. "При отсутствии в деянии Рябошапки Р. состава уголовного преступления" дело было закрыто.

Генерал запаса СБУ Виктор Трепак факт данного расследования прокомментировал "попытками президента (Порошенко, - авт.) установить полный контроль над антикоррупционной сферой".

5. Шоу ложной декларации

19 августа того же 2016 года имел место еще один скандал с Рябошапкой, как действительным членом НАПК. От его имени кто-то разместил вымышленную электронную налоговую декларацию со "сведениями" о якобы получении им 20 млн грн от фиктивной коммерческой фирмы.

Народные депутаты Антон Геращенко ( "Народный фронт") и Иван Винник ( "Блок Петра Порошенко") сообщили о реестре электронных деклараций. В свою очередь разработчики системы заявили, что взлома не было, а для размещения декларации был использован тестовый ключ.

Так или иначе, но 22 августа внутреннее расследование НАПК с привлечением всех сторон и технических специалистов подтвердило недостоверность внесенных "данных", как и, собственно, опубликованной "декларации".

6. Получал более 100 тыс. грн ежемесячных надбавок

Как известно, на каждого антикоррупционера всегда найдется свой антикоррупционер. Журналисты-расследователи из проекта "Схемы" (совместная инициатива Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), ссылаясь на предоставленные им в НАПК выписки из зарплатных ведомостей членов Агентства, сообщили о значительных выплатах Корчак, Радецкому, Рябошапке и Скопичу, то есть всем четырем действующим в 2016-м главным украинским борцам с коррупцией.

В частности, Рябошапке начислялись не 25 тыс. месячного должностного оклада, а 142 тыс.

Как объясняла Корчак придирчивым репортерам, за счет огромных премий бухгалтерия решала проблемы с материально-техническим обеспечением деятельности самого ведомства.

"Значительная часть премий идет на то, чтобы каким-то образом устроить свои рабочие места. Это сейчас мы начали закупки какие-то делать из своих средств, а до этого времени мы и картриджи заправляли и приносили свои компьютеры", - отмечала она.

7. Дети являются гражданами Франции

Объяснение тому довольно простое. Олеся Андреевна Бартовщук, мать Тимура, Луки и Марка, работает на территории ЕС - в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) с главным офисом во французском Страсбурге. Между работой в Министерстве юстиции и НАПК во Франции жил и их папа, зарабатывая на жизнь в программе ПРООН.

8. Сестра - адвокат

Выпускница Академии адвокатуры (1999-2004), моложе брата на четыре года, Людмила Георгиевна Рябошапка преуспела в "Укрзализныце", где доросла до заместителя начальника юридической службы на Юго-Западной железной дороги. Со временем переключилась на адвокатскую деятельность. Если доверять информации от Страна.ua, безуспешно пыталась устроиться детективом в НАБУ, была в кадровом резерве на замещение вакансий судей.

9. Одна семья на две страны

Последняя представленная Рябошапкой декларация содержит данные за 2017 год. Согласно ей, на семью господина Руслана записаны квартира площадью 150 кв. м и земельный участок площадью 318 кв. м в Новых Петровцах под Киевом, жилой дом площадью 145 кв. м и земельный участок площадью 440 кв. м во Франции, а также Volvo XC 90 (2012), Volvo XC 70 (2013).

За указанный период Русланом получены 414 147 грн. зарплаты в НАПК, а женой - 2 950 200 грн. зарплаты в ЕСПЧ. Также на госпожу Лесю оформлены взятые во Франции два кредита на общую сумму около 600 тыс. евро.

10. Может стать генеральным прокурором вместо Луценко

В близких к Зеленскому кругах фамилия Рябошапки называется среди наиболее вероятных претендентов на кресло главы ГПУ. Вместе с тем, Руслан Георгиевич говорит, что не собирается идти на "генерального", зато в дальнейшем сосредоточится на выполнении роли советника в области юриспруденции.

"Даже без каких-либо должностей я хотел бы помогать Владимиру, быть его советником, делиться своими знаниями и опытом", - приводит его заявление Лига.

В то же время, видимо, уже не просто советник, а в определенной мере политик Рябошапка в своем отношении к ГПУ придерживается трех позиций: 1) генпрокурора следует обязательно заменить; 2) им должен стать профессиональный юрист, а не политик; 3) лучше было бы полностью избавиться от Генпрокуратуры как таковой, а функции государственного обвинения в суде передать Минюсту.