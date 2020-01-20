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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: СБУ и прокуратура начали ряд обысков

Убийство Гандзюк: СБУ и прокуратура начали ряд обысков


фото: ssu.gov.ua
20 января Офис генерального прокурора по взаимодействию со следователями органов СБУ проводит обыски по делу убийства журналистки Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

"Прокуратурой совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ, предпринят ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк", - говорится в заявлении Офиса генерального прокурора.

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