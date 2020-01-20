Убийство Гандзюк: СБУ и прокуратура начали ряд обысков
20 января, 2020, 10:37
20 января Офис генерального прокурора по взаимодействию со следователями органов СБУ проводит обыски по делу убийства журналистки Екатерины Гандзюк
Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
"Прокуратурой совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ, предпринят ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк", - говорится в заявлении Офиса генерального прокурора.
- Напомним, 31 июля 2018 г. на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 г. отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру поменяли подозрение с заказа заказного убийства на избиения.
- Пятерых исполнителей нападения на Гандзюк приговорили к срокам от 3 до 6,5 лет заключения.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разоблачения и наказания всех заказчиков преступления.
- В ноябре генеральный прокурор Руслан Рябошапка поменял прокуроров по делу убийства Екатерины Гандзюк
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