Протестующие устроили акцию под ОП в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

14 января, 2020, 16:08

14 января под офисом президента протестующие устроили пикет в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь по делу Шеремета

Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ".

Активисты, родные и друзья подозреваемых принесли с собой плакаты с надписями "Не верю", "Белая нить, хватит шить!", "Кто следующий?".

Присутствующие на акции хотят передать президенту Зеленскому обращение в поддержку подозреваемых.

"Сегодня ровно месяц, как, по сфабрикованным обвинениям были задержаны Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. С тех пор мы все пытаемся найти правду среди сплошного потока лжи и грязи от властных структур. Многие из нас делали несколько попыток достучаться до высшей силы в Украине - к Президенту. Но все попытки пока оказались напрасными. Поэтому мы решили сделать очередную попытку донести наши переживания до Президента. мы требуем от Президента подтвердить, что он, согласно Конституции Украины, действительно является гарантом Конституции, законности и прав человека в европейском государстве Украина", - заявили митингующие.

Фото с акции издание "Цензор.НЕТ":

Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.

Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.

16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.

22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.

Апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом несмотря на то, что, по словам экс-нардепа Оксаны Корчинской, взять подозреваемого на поруки готовы 56 человек

25 декабря Юлия Кузьменко подала иск на МВД за слова Авакова в телеэфире.

27 декабря рассмотрение второй апелляции адвокатов на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко так и не началось, заседание перенесли на 8 января.

8 января адвокат медсестры Яны Дугар заявил, что саперское орудие, которое находилось у нее дома, принадлежало другому человеку

14 января подозреваемая по делу Шеремета сержант Яна Дугарь рассказала, что первый обыск у нее провели по делу убийства бизнесмена на Ивано-Франковщине, в которой главными подозреваемыми проходила семья Грищенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169787

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3169787