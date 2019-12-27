Дело Шеремета: суд перенес рассмотрение второй апелляции по Антоненко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В суд до сих пор не поступили материалы дела в отношении подозреваемого в организации убийства Павла Шеремета Андрея Антоненко.
Жалобу его адвоката об изменении меры пресечения рассмотреть не смогли.
По словам адвоката, материалы по делу находятся у другого судьи, который также ведет это дело. Материалы находятся у коллегии судей, которая была на заседании, по поводу апелляционной жалобы адвокатов Юлии Кузьменко на меру пресечения подозреваемой.
Адвокат сообщил, что Антоненко даже не привозили в зал суда.
Коллегия судей собралась. Пришла одна судья, которая сообщила, что из-за нехватки материалов и отсутствия Андрея Антоненко проводить заседания не будут.
Судебное заседание перенесли на 8 января
Также, по словам адвоката, Андрею Антоненко не позволяют свидания с женой и матерью уже 3 недели, которые он находится в изоляторе временного содержания.
Мать Андрея Антоненко обратилась к Арсену Авакову с просьбой дать тому возможность на свидание с близкими.
Как объяснял адвокат Маси Найем, комментируя дело, адвокаты вовремя подали жалобу в установленный законом срок, однако судьи не смогли вовремя ее забрать из почтового отделения.
Сам адвокат Антоненко, Виталий Галенченко, 24 декабря заявил следующее:
"Начиная с 20.12.2019 г. работники Киевского апелляционного суда не забирают мою апелляционную жалобу с почтового отделения."
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- Взять Кузьменко на поруки выразили готовность 20 человек, среди которых 4 депутата.
- 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
- Общественные активисты, волонтеры, политики и другие представители украинского общества обратились к властям с открытым письмом о нарушении прав подозреваемых в убийстве Павла Шеремета ветерана АТО, военнослужащего Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь и врача и волонтера Юлии Кузьменко.
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