Дело Шеремета: суд перенес рассмотрение второй апелляции по Антоненко

27 декабря, 2019, 11:01

27 декабря рассмотрение второй апелляции адвокатов на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко так и не началось, заседание перенесли на 8 января

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В суд до сих пор не поступили материалы дела в отношении подозреваемого в организации убийства Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Жалобу его адвоката об изменении меры пресечения рассмотреть не смогли.

По словам адвоката, материалы по делу находятся у другого судьи, который также ведет это дело. Материалы находятся у коллегии судей, которая была на заседании, по поводу апелляционной жалобы адвокатов Юлии Кузьменко на меру пресечения подозреваемой.

Адвокат сообщил, что Антоненко даже не привозили в зал суда.

Коллегия судей собралась. Пришла одна судья, которая сообщила, что из-за нехватки материалов и отсутствия Андрея Антоненко проводить заседания не будут.

Судебное заседание перенесли на 8 января

Также, по словам адвоката, Андрею Антоненко не позволяют свидания с женой и матерью уже 3 недели, которые он находится в изоляторе временного содержания.

Мать Андрея Антоненко обратилась к Арсену Авакову с просьбой дать тому возможность на свидание с близкими.

Как объяснял адвокат Маси Найем, комментируя дело, адвокаты вовремя подали жалобу в установленный законом срок, однако судьи не смогли вовремя ее забрать из почтового отделения.

Сам адвокат Антоненко, Виталий Галенченко, 24 декабря заявил следующее:

"Начиная с 20.12.2019 г. работники Киевского апелляционного суда не забирают мою апелляционную жалобу с почтового отделения."