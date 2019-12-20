Убийство Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Рябошапку и Авакова
Об этом адвокат Святослав Жерновников написал в Facebook.
"В Печерский суд, от Андрея Антоненко (Riffmsater), подан иск к должностным лицам, которые опорочили его репутацию", - отметил он.
Как сказано в заявлении, во время брифинга представителя МВД было полностью проигнорировано норму по принципу презумпции невиновности.
"Во время проведения указанного брифинга было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности, закрепленной в ст. 62 Конституции Украины, п. 10 ст 7 УПК Украины, и полностью разбитый принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, предусмотренный ст 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституции Украины ", - отмечается в исковом заявлении.
Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко , которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
- 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко с позывным Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
- Защита подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко заявляет о вероятной предвзятости со стороны следователей.
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