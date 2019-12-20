Убийство Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Рябошапку и Авакова

20 декабря, 2019, 12:42

Подозреваемый по делу убийства журналиста Павла Шеремета музыкант-военнослужащий Андрей Антоненко подал иск на должностных лиц, которые "опорочили его репутацию"

Об этом адвокат Святослав Жерновников написал в Facebook.

"В Печерский суд, от Андрея Антоненко (Riffmsater), подан иск к должностным лицам, которые опорочили его репутацию", - отметил он.

Как сказано в заявлении, во время брифинга представителя МВД было полностью проигнорировано норму по принципу презумпции невиновности.

"Во время проведения указанного брифинга было проявлено полное пренебрежение к принципу презумпции невиновности, закрепленной в ст. 62 Конституции Украины, п. 10 ст 7 УПК Украины, и полностью разбитый принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, предусмотренный ст 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституции Украины ", - отмечается в исковом заявлении.

Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.