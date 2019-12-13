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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: суд поместил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест

Убийство Шеремета: суд поместил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест

Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Обвинение аргументировало подозрение и просьбу о мере пресечения, в частности фотографией, на которой, согласно выводам экспертов, зафиксирован человек, похожий на Яну Дугарь.

Защита Дугарь опровергла этот аргумент, представив доказательства того, что в день, когда сделали фото, их подзащитная вообще не находилась в Украине.

В частности, защита привела не только доказательства пребывания подозреваемой в зоне АТО, но и доказательства того, что на момент, в который следствие инкриминирует ей подготовку к преступлению 11 июля, когда она, якобы, ходила вблизи дома Павла Шеремета, она была заграницей. Адвокаты показали загранпаспорт Дугар с отметками. Она вернулась в Украину 13 июля, утверждают представители защиты.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
  • Адвокат подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявил о давлении по делу со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
  • Нардеп-ветеран Яна Зинкевич заявила об алиби подозреваемой Яны Дугарь.
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