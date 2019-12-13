Убийство Шеремета: суд поместил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест

13 декабря, 2019, 14:51

Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Обвинение аргументировало подозрение и просьбу о мере пресечения, в частности фотографией, на которой, согласно выводам экспертов, зафиксирован человек, похожий на Яну Дугарь.

Защита Дугарь опровергла этот аргумент, представив доказательства того, что в день, когда сделали фото, их подзащитная вообще не находилась в Украине.

В частности, защита привела не только доказательства пребывания подозреваемой в зоне АТО, но и доказательства того, что на момент, в который следствие инкриминирует ей подготовку к преступлению 11 июля, когда она, якобы, ходила вблизи дома Павла Шеремета, она была заграницей. Адвокаты показали загранпаспорт Дугар с отметками. Она вернулась в Украину 13 июля, утверждают представители защиты.