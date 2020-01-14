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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: Первый обыск у Дугарь провели по делу "Пумы" и "Бучи"

Дело Шеремета: Первый обыск у Дугарь провели по делу "Пумы" и "Бучи"

Подозреваемая по делу Шеремета сержант Яна Дугарь рассказала, что первый обыск у нее провели по делу убийства бизнесмена в Ивано-Франковской области, в котором главными подозреваемыми проходила семья Грищенко

Об этом боевой медик, младший сержант 25-й воздушно-десантной бригады Яна Дугарь рассказала в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

В интервью Яна рассказала журналистам, как с понятыми превратилась в подозреваемую по другому делу.

Она отметила, что пока не знакома с Андреем Антоненко, а с Юлией Кузьменко познакомилась 24 сентября 2019 года.

"В квартире Инны Грищенко был обыск, я была там понятой, как раз съехались все - и волонтеры, и добровольцы - и мы встретились", - пояснила Дугарь.

"Как оказалось, из статуса понятых можно легко перейти в статус подозреваемого. Не знаю, за что мне такое "счастье", - прокомментировала подозрение Яна.

Яна Дугарь прокомментировала опровержение еще одного якобы доказательства следствия о ее причастности к делу.

"Учебная саперная сумка, которую у меня нашли во время обыска, принадлежала моему соседу. Это сапер, с которым мы вместе служим в 25 бригаде, и который, к тому же, преподает саперное дело. Сразу подчеркну, что в его сумке было не 10 кг тротила - в ней вообще нет опасных веществ! Там были палочки и веревочки", - рассказала подозреваемая.

13 января адвокат Яны Виталий Коломиец обнародовал видео своего разговора с владельцем сумки. О том, что она не принадлежит Яне Дугарь, полиции было доподлинно известно с самого начала - ведь во время обыска, подчеркивают адвокаты, сотрудники МВД изъяли также и сертификат сапера на имя соседа девушки.

"Кусок разговора об этой сумке и телефоне, обнародован на брифинге - совершенно вырванный из контекста. Но разговор длился в течение 40 минут, а то и часа. И в оригинале там прозвучало:" ... если бы пришли на мою съемную квартиру, нашли бы там то, и то, и то - по-любому подшили бы меня к делу". Ведь сначала был обыск у Пумы, где я была понятой", - пояснила Дугар.

По словам Яны, именно после обыска у Грищенко следователи провели еще один у нее дома.

"Обыск состоялся непосредственно на моем рабочем месте в воинской части. Подозрение мне не выдвигалось - формулировка была вроде "возможно, может быть причастна". Ну, хорошо. Обыскали, ничего не нашли. После этого я без задней мысли поехала на сессию. И как раз после этого обыска состоялся обнародованный разговор - о том, что если бы они пришли ко мне на квартиру, то в любом случае связали бы меня с тем неудачным покушением на бизнесмена из Ивано-Франковской области", - считает Яна.

Она выразила надежду, что полная распечатка ее разговора была представлена на суде, а не "вырванные из контекста фразы".

Также она добавила, что обыски проводились и в квартире, где она не проживала в течение 19 лет и не знала нынешних владельцев дома.

"Какие мысли сейчас? Неприятие реальности. Трудно понять и принять то, что тебе могут дать надцать лет просто так. Что могут назначить тебя виновной просто так, без аргументов, без ничего. На днях апелляционный суд вообще отказался слушать свидетелей - раненых бойцов, которые знают , что я во время убийства Павла Шеремета находилась на службе в госпитале. А на первом заседании в Печерском суде не захотели услышать даже поручителей, о свидетелях вообще молчу ", - пожаловалась украинская ветеран.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
  • Апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом несмотря на то, что, по словам экс-нардепа Оксаны Корчинской, взять подозреваемого на поруки готовы 56 человек
  • 25 декабря Юлия Кузьменко подала в суд на МВД за слова Авакова в телеэфире.
  • 27 декабря рассмотрение второй апелляции адвокатов на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко так и не началось, заседание перенесли на 8 января.
  • 8 января адвокат медсестры Яны Дугарь заявил, что саперское орудие, которое находилось у нее дома, принадлежало другому человеку

 

 
 

Источник: https://censor.net.ua/ua/r3169765

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