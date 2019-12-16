Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко не может получить материалы дела

16 декабря, 2019, 13:26

Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела

Об этом Влад Добош сообщил на своей странице в Facebook.

"Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю под роспись хочу! В группе есть еще вагон следственных! Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю как быстро дадут материалы на ознакомление", - написал адвокат.

Сообщается, что ходатайство не удается подать из-за отсутствия следователя Василия Бирка, который подписал подозрение. Его якобы не будет неделю.