Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко не может получить материалы дела
16 декабря, 2019, 13:26
Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела
Об этом Влад Добош сообщил на своей странице в Facebook.
"Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю под роспись хочу! В группе есть еще вагон следственных! Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю как быстро дадут материалы на ознакомление", - написал адвокат.
Сообщается, что ходатайство не удается подать из-за отсутствия следователя Василия Бирка, который подписал подозрение. Его якобы не будет неделю.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтера Евгению Акастьолову.
- Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
- Позже суд принял держать Юлию Кузьменко в СИЗО до 8 февраля 2020 года. Следствие инкриминирует ей закладку взрывчатки под авто Шеремета и приведения ее в действие.
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