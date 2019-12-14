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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: суд взял Антоненко под стражу на два месяца

Убийство Шеремета: суд взял Антоненко под стражу на два месяца


фото: hromadske.ua
Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко, позывной Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает "Громадське" .

Прокуратура ходатайствовала об аресте на два месяца, без возможности внесения залога, подчеркивая риск побега, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств и уклонения от следствия.

Защита Антоненко возражала против удовлетворения ходатайства.

Сам подозреваемый отметил, что он не похож на того человека, который указан на видео, а также, что о Шеремете узнал только во время обысков.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
  • Еще два человека - супруги ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгения Акастелова.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
  • 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

 

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