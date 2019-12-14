Убийство Шеремета: суд взял Антоненко под стражу на два месяца

14 декабря, 2019, 07:09

Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко, позывной Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает "Громадське" .

Прокуратура ходатайствовала об аресте на два месяца, без возможности внесения залога, подчеркивая риск побега, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств и уклонения от следствия.

Защита Антоненко возражала против удовлетворения ходатайства.

Сам подозреваемый отметил, что он не похож на того человека, который указан на видео, а также, что о Шеремете узнал только во время обысков.