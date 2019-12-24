Убийство Шеремета: апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей

24 декабря, 2019, 16:33

Суд отклонил жалобу защиты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлии Кузьменко на меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Суд решил продлить арест Кузьменко до 8 февраля.

Во время заседания экснардеп Оксана Корчинская в зале суда зачитала обращение Маруси Зверобой.

Зверобой не считает якобы угрозы по своему адресу в записях разговоров Кузьменко угрозой для своей жизни и достаточными для статуса "сакральной жертвы".

Как заявила Корчинская, Юлию Кузьменко готовы были взять на поруки 37 человек.

Среди поручителей за подозреваемую готов выступить Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко. Свириденко подтвердил, что подал документы о поручительстве за подозреваемую.

Кроме Свириденко, поручиться за Кузьменко были готовы также депутаты 9го и 8го cозывов.