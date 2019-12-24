Убийство Шеремета: апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Суд решил продлить арест Кузьменко до 8 февраля.
Во время заседания экснардеп Оксана Корчинская в зале суда зачитала обращение Маруси Зверобой.
Зверобой не считает якобы угрозы по своему адресу в записях разговоров Кузьменко угрозой для своей жизни и достаточными для статуса "сакральной жертвы".
Как заявила Корчинская, Юлию Кузьменко готовы были взять на поруки 37 человек.
Среди поручителей за подозреваемую готов выступить Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко. Свириденко подтвердил, что подал документы о поручительстве за подозреваемую.
Кроме Свириденко, поручиться за Кузьменко были готовы также депутаты 9го и 8го cозывов.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
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