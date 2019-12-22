Сегодня на Майдане Незалежности пройдет 10-часовой рок-марафон "Белыми нитками" в поддержку арестованных по делу Шеремета

22 декабря, 2019, 08:25

В 12:00 в воскресенье, 22 декабря 2019 года, на площади Майдан Незалежности, что в Киеве, начнется рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. По мнению организаторов, их несправедливо удерживают за решеткой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом говорится в распространенном пресс-релизе акции, передает Еспресо.TV .

"Творческое сообщество Украины - музыканты, художники, общественные деятели - возмущены этой ситуацией.

Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Шеремета.

Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики.

Мы видим в этом деле политическую окраску и преследование и давление на активный слой общества.

Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине! ", - отмечается в сообщении.

В марафоне примут участие около 20 известных украинских исполнителей, музыкальных групп и спикеры (волонтеры, военные, адвокаты и родственники заключенных), в частности:

- "Мотор'ролла"

- "Фиолет"

- "Мандри"

- Сергей Танчинец ( "Без Ограничений")

- "Karna"

- Vlasna

- "Нумер 482"

- "TaRuta"

- "Приятно"

- "Pushkin Klezmer Band" & "Toporkestra"

- Pidkaura

- Иван Лень и Владимир Шерстюк ( "Kozak System")

- "Братья Станислава"

- Алексей Бык

- Алекс Клец

- Юрий Сусло

- Соня Сотник

- Сергей Кузин

- Сергей Зенин

- Анна Заклецкая

- Геннадий Попенко

- Анатолий Вексклярский

- GrozovSka

- Александр Пипа.

Мероприятие продлится до 22:00.

При этом отдельно отмечается, что мероприятие не является политическим или является партийным митингом.

"Просим все политические партии и политические движения - пожалуйста, не пытайтесь превратить это мероприятие в попытку вашего собственного пиара! Просим не приносить и не распространять никакой политической символики, не создавать никаких политических митингов и провокаций! Не провозглашать никаких политических лозунгов и заявлений! На нашем мероприятии разрешены флаги формирований ВСУ, МВД и добровольческих движений, которые защищали и защищают независимость страны в борьбе с российским агрессором. А флаги политических сил - запрещены! И мы будем за этим внимательно следить ", - предупреждает оргкомитет.