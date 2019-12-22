Сегодня на Майдане Незалежности пройдет 10-часовой рок-марафон "Белыми нитками" в поддержку арестованных по делу Шеремета
Об этом говорится в распространенном пресс-релизе акции, передает Еспресо.TV .
"Творческое сообщество Украины - музыканты, художники, общественные деятели - возмущены этой ситуацией.
Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Шеремета.
Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики.
Мы видим в этом деле политическую окраску и преследование и давление на активный слой общества.
Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине! ", - отмечается в сообщении.
В марафоне примут участие около 20 известных украинских исполнителей, музыкальных групп и спикеры (волонтеры, военные, адвокаты и родственники заключенных), в частности:
- "Мотор'ролла"
- "Фиолет"
- "Мандри"
- Сергей Танчинец ( "Без Ограничений")
- "Karna"
- Vlasna
- "Нумер 482"
- "TaRuta"
- "Приятно"
- "Pushkin Klezmer Band" & "Toporkestra"
- Pidkaura
- Иван Лень и Владимир Шерстюк ( "Kozak System")
- "Братья Станислава"
- Алексей Бык
- Алекс Клец
- Юрий Сусло
- Соня Сотник
- Сергей Кузин
- Сергей Зенин
- Анна Заклецкая
- Геннадий Попенко
- Анатолий Вексклярский
- GrozovSka
- Александр Пипа.
Мероприятие продлится до 22:00.
При этом отдельно отмечается, что мероприятие не является политическим или является партийным митингом.
"Просим все политические партии и политические движения - пожалуйста, не пытайтесь превратить это мероприятие в попытку вашего собственного пиара! Просим не приносить и не распространять никакой политической символики, не создавать никаких политических митингов и провокаций! Не провозглашать никаких политических лозунгов и заявлений! На нашем мероприятии разрешены флаги формирований ВСУ, МВД и добровольческих движений, которые защищали и защищают независимость страны в борьбе с российским агрессором. А флаги политических сил - запрещены! И мы будем за этим внимательно следить ", - предупреждает оргкомитет.
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