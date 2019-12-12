Полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, - Аваков
Об этом сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter:
"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!"
Только Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу! pic.twitter.com/VOUqyTJ5RC- Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 12, 2019
Мирослав Гай, в то же время, сообщил следующее:
"Срочно! К военнослужащему ССО, автору известной песни "Тихо прийшов, тихо пішов" Андрею Антоненко пришли домой с обыском. Ему шьют убийство Павла Шеремета!!!"
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