Убийство Шеремета: Кузьменко подала в суд на МВД из-за слов Авакова в телеэфире
Соответствующий иск отображается на сайте "Судебная власть Украины".
Иск подан 23 декабря в Печерский суд Киева. Рассматривать его должен судья Сергей Вовк, который выбрал Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей.
Адвокат Кузьменко Виктория Дейнека в комментарии изданию "Главком" объяснила, что 13 декабря в телевизионной программе "Свобода слова Савика Шустера" Арсен Аваков заявил, что Юлия Кузьменко отказалась давать показания по делу убийство Шеремета, что, по словам адвоката, является недостоверной информацией.
"Если министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала ст. 63 Конституции. Но такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме этого, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует ст. 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута ", - отметила Дейнека.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- Апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом, несмотря на то, что, по словам экс-нардепа Оксаны Корчинской, взять подозреваемую на поруки готовы 56 человек.
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