Убийство Шеремета: Кузьменко подала в суд на МВД из-за слов Авакова в телеэфире

25 декабря, 2019, 16:55

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко подала иск в суд против МВД, отметив третьим лицом министра Арсена Авакова

Соответствующий иск отображается на сайте "Судебная власть Украины".

Иск подан 23 декабря в Печерский суд Киева. Рассматривать его должен судья Сергей Вовк, который выбрал Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат Кузьменко Виктория Дейнека в комментарии изданию "Главком" объяснила, что 13 декабря в телевизионной программе "Свобода слова Савика Шустера" Арсен Аваков заявил, что Юлия Кузьменко отказалась давать показания по делу убийство Шеремета, что, по словам адвоката, является недостоверной информацией.

"Если министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала ст. 63 Конституции. Но такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме этого, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует ст. 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута ", - отметила Дейнека.