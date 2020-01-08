Убийство Шеремета: адвокат Дугарь заявил, что "набор сапера", который нашли у нее дома, принадлежит другому человеку

8 января, 2020, 18:06

Адвокат медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил, что саперское орудие, которое находилось у нее дома, принадлежало другому человеку

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Она снимает блок общежития. Общежитие, знаете, есть "двушки" и "трешки", где люди живут по двое - по трое. Многие военные Новомосковска, ближайших частей, снимают. И в этом блоке, в другой комнате, нашли сертификат сапера. Помните на брифинге они говорили, ой, там саперная сумка, зачем она ей нужна. Они нашли, кому принадлежит это все дело ", - сказал адвокат.

Он добавил, что найденный сертификат сапера был на имя Андрея Кравцова.

Защитник говорит, что сумка с орудием находилась не в комнате Дугар, а в "гостевой комнате".

В телефонных разговорах, которые публиковало следствие, девушка рассказывала знакомой, что следователи пришли к ней с обыском в другую квартиру, и поэтому, к счастью, не нашли "набор сапера".

На вопрос, почему Дугарь переживала, что у нее могут найти чужие вещи, адвокат ответил, что этот телефонный разговор на самом деле длился 40 минут, а полиция его смонтировала: "Она не переживала, это так передается".