Убийство Шеремета: адвокат Дугарь заявил, что "набор сапера", который нашли у нее дома, принадлежит другому человеку
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Она снимает блок общежития. Общежитие, знаете, есть "двушки" и "трешки", где люди живут по двое - по трое. Многие военные Новомосковска, ближайших частей, снимают. И в этом блоке, в другой комнате, нашли сертификат сапера. Помните на брифинге они говорили, ой, там саперная сумка, зачем она ей нужна. Они нашли, кому принадлежит это все дело ", - сказал адвокат.
Он добавил, что найденный сертификат сапера был на имя Андрея Кравцова.
Защитник говорит, что сумка с орудием находилась не в комнате Дугар, а в "гостевой комнате".
В телефонных разговорах, которые публиковало следствие, девушка рассказывала знакомой, что следователи пришли к ней с обыском в другую квартиру, и поэтому, к счастью, не нашли "набор сапера".
На вопрос, почему Дугарь переживала, что у нее могут найти чужие вещи, адвокат ответил, что этот телефонный разговор на самом деле длился 40 минут, а полиция его смонтировала: "Она не переживала, это так передается".
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
- Апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом несмотря на то, что, по словам экс-нардепа Оксаны Корчинской, взять подозреваемую на поруки готовы 56 человек
- 25 декабря Юлия Кузьменко подала в суд на МВД за слова Авакова в телеэфире.
- 27 декабря рассмотрение второй апелляции адвокатов на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко так и не началось, заседание перенесли на 8 января.
Читайте также
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
-
-
-
-