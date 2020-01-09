Авиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора поручил расследование Нацполиции
Об этом сообщает "Укринформ".
"Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - сказали в пресс-службе.
Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы.
Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. Лайнер со 176 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
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В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
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Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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В правительстве Ирана заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
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В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
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В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыл горячую линию для обращений по поводу катастрофы.
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По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
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Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
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В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
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МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
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9 января в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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