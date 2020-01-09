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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора поручил расследование Нацполиции

Авиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора поручил расследование Нацполиции


фото: reuters
Офис генерального прокурора поручил Национальной полиции Украины расследовать катастрофу самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбившегося в Иране

Об этом сообщает "Укринформ".

"Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - сказали в пресс-службе.

Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы.

Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. Лайнер со 176 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.

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