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Espreso.tvОбществоВ Иран вылетает рейс с украинскими специалистами

В Иран вылетает рейс с украинскими специалистами


фото: reuters
В Иран в связи с катастрофой самолета МАУ сегодня, 8 января, вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы

Об этом сообщают в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Так, правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

В частности, в Иран вылетят представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Службы безопасности, СНБО, Государственной авиационной службы, Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины" . Они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

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