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Espreso.tvОбществоВ корпорации Boeing отреагировали на авиакатастрофу украинского рейса

В корпорации Boeing отреагировали на авиакатастрофу украинского рейса


фото: reuters
8 января в компании Boeing заявили, что предоставят любую возможную помощь в расследовании авиакатастрофы над столицей Ирана Международным аивиалиниям Украины

Заявление о помощи компания Boeing обнародовала в Twitter.

"Это трагическое событие, и наши искренние мысли сейчас об экипаже, пассажиров и их семьи. Мы контактируем с нашей авиакомпанией-клиентом и поддерживаем их в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом", - заявили в компании.

  • Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
  • В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
  • Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
  • В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
  • Брифинг МАУ по катастрофе самолета Boeing 737 в Иране
  • В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
  • По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев .
  • В МАУ сообщили, что прекращают полеты в Иран, позже они добавили, что исключают возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов.
  • Позже на брифинге премьер-министр Украины Гончарук заявил о прекращении использования украинскими авиакомпаниями иранского воздушного пространства, а также анонсировал расследование относительно ответственности украинских служб
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