В корпорации Boeing отреагировали на авиакатастрофу украинского рейса
8 января, 2020, 14:17
8 января в компании Boeing заявили, что предоставят любую возможную помощь в расследовании авиакатастрофы над столицей Ирана Международным аивиалиниям Украины
Заявление о помощи компания Boeing обнародовала в Twitter.
"Это трагическое событие, и наши искренние мысли сейчас об экипаже, пассажиров и их семьи. Мы контактируем с нашей авиакомпанией-клиентом и поддерживаем их в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом", - заявили в компании.
This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd- The Boeing Company (@Boeing) January 8, 2020
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- Брифинг МАУ по катастрофе самолета Boeing 737 в Иране
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев .
- В МАУ сообщили, что прекращают полеты в Иран, позже они добавили, что исключают возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов.
- Позже на брифинге премьер-министр Украины Гончарук заявил о прекращении использования украинскими авиакомпаниями иранского воздушного пространства, а также анонсировал расследование относительно ответственности украинских служб
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