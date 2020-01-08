В корпорации Boeing отреагировали на авиакатастрофу украинского рейса

8 января, 2020, 14:17

8 января в компании Boeing заявили, что предоставят любую возможную помощь в расследовании авиакатастрофы над столицей Ирана Международным аивиалиниям Украины

Заявление о помощи компания Boeing обнародовала в Twitter.

"Это трагическое событие, и наши искренние мысли сейчас об экипаже, пассажиров и их семьи. Мы контактируем с нашей авиакомпанией-клиентом и поддерживаем их в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом", - заявили в компании.

This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd - The Boeing Company (@Boeing) January 8, 2020