Украина проверит, были ли основания закрывать небо в Иране к катастрофе, - Гончарук

8 января, 2020, 13:23

8 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране анонсировал расследование об ответственности украинских служб

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На замечание журналистов, что американские авиакомпании прекратили авиасообщение с Ираном, премьер-министр Алексей Гончарук заявил следующее:

"Сегодня были приняты решения, в связи с тем инцидентом, который произошел ... В рамках того инцидента мы выясним, кто в момент должен был отреагировать. Если мы приходим к выводу, что были основания отреагировать раньше, а официальные органы не отреагировали, мы примем соответствующие кадровые решения. "