Украина проверит, были ли основания закрывать небо в Иране к катастрофе, - Гончарук
8 января, 2020, 13:23
8 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране анонсировал расследование об ответственности украинских служб
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На замечание журналистов, что американские авиакомпании прекратили авиасообщение с Ираном, премьер-министр Алексей Гончарук заявил следующее:
"Сегодня были приняты решения, в связи с тем инцидентом, который произошел ... В рамках того инцидента мы выясним, кто в момент должен был отреагировать. Если мы приходим к выводу, что были основания отреагировать раньше, а официальные органы не отреагировали, мы примем соответствующие кадровые решения. "
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- Брифинг МАУ по катастрофе самолета Boeing 737 в Иране
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев.
- В МАУ сообщили, что прекращают полеты в Иран, позже они добавили, что исключают возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов.
- Позже на брифинге премьер-министр Украины Гончарук заявил о прекращении использования украинскими авиакомпаниями иранского воздушного пространства
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