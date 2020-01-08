Мы ждали, что он утром прилетит, - отец бортпроводника самолета МАУ
Об этом сообщает 112 .
В аэропорту мужчина ждал своего сына Игоря Матькова.
"Мой сын - старший бортпроводник. Позвонила дочь из Штатов в 06:15, что в Америке сообщили, что разбился самолет МАУ. Она спрашивает, куда полетел Игорь. Мы сказали: Тегеран, утром прилетит. Потом нашли видео падения самолета", - сказал Матьков.
По данным издания, родных погибших поселили в отель. С ними работают психологи и медики.
"Видели до 10 человек, которые сидели в фойе. Мы знаем, что это родственники погибших членов экипажа. Затем их посадили в машину и увезли из отеля. Куда их увезли, пресс-служба комментировать отказывается. Знаем, что со всеми родственниками проводят работу психологи и при необходимости с ними работают медики. Просили комментария у главного психолога службы, которая работает при аэропорте, однако так же отказываются комментировать и ссылаются на тайну общения со своими клиентами ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести