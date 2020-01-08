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Espreso.tvОбществоМы ждали, что он утром прилетит, - отец бортпроводника самолета МАУ

Мы ждали, что он утром прилетит, - отец бортпроводника самолета МАУ


фото: reuters
В аэропорт "Борисполь" приехали родственники погибших в результате падения Boeing-737 в Тегеране. Отец старшего бортпроводника Валерий Матьков сообщил, что узнал о трагедии от своей дочери, которая находится в США

Об этом сообщает 112 .

В аэропорту мужчина ждал своего сына Игоря Матькова.

"Мой сын - старший бортпроводник. Позвонила дочь из Штатов в 06:15, что в Америке сообщили, что разбился самолет МАУ. Она спрашивает, куда полетел Игорь. Мы сказали: Тегеран, утром прилетит. Потом нашли видео падения самолета", - сказал Матьков.

По данным издания, родных погибших поселили в отель. С ними работают психологи и медики.

"Видели до 10 человек, которые сидели в фойе. Мы знаем, что это родственники погибших членов экипажа. Затем их посадили в машину и увезли из отеля. Куда их увезли, пресс-служба комментировать отказывается. Знаем, что со всеми родственниками проводят работу психологи и при необходимости с ними работают медики. Просили комментария у главного психолога службы, которая работает при аэропорте, однако так же отказываются комментировать и ссылаются на тайну общения со своими клиентами ", - говорится в сообщении.

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