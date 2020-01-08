Авиакатастрофа в Иране: США готовы помочь Украине, - Помпео

8 января, 2020, 19:03

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности поддержать Украину

Об этом сообщает Голос Америки .

Помпео выразил глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и команды, погибших в трагической катастрофе рейса PS 752 Международных авиалиний Украины.

"Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за инцидентом и готовы предоставить Украине всю возможную помощь", - говорится в заявлении.

В заявлении Соединенные Штаты призвали к сотрудничеству с расследованием причин катастрофы.

Причина катастрофы пока неизвестна.

Иран будет отвечать за проведение расследования. Украина будет участвовать в расследовании как государство, где зарегистрирован оператор. Соединенные Штаты будут приобщены к расследованию как страна, где находится компания-производитель самолета Boeing.