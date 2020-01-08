Авиакатастрофа в Иране: пилоты не могли связаться с диспетчерами

8 января, 2020, 17:55

Пилоты самолета МАУ, разбившегося в Иране, не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом

Об этом сообщает агентство Mehr .

По словам главы организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, у пилотов самолета не было связи с командно-диспетчерским пунктом.

"Сразу после взлета самолета до взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась", - сообщил он.