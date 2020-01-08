Авиакатастрофа в Иране: МИД Канады держит связь с Украиной
8 января, 2020, 16:32
Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что его страна контактирует с Украиной из-за катастрофы
Об этом он написал в Twitter.
"Я поддерживаю связь с правительством Украины. Мы продолжим держать канадцев в курсе по мере изменения ситуации", - сказал министр
Он также выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы.
По данным, на борту самолета было 63 гражданина Канады.
Tragic news regarding Ukraine International Airlines Flight 752 Our hearts are with the loved ones of the victims, including many Canadians. I have been in touch with the government of Ukraine. We will continue to keep Canadians informed as the situation evolves. # PS752- François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) 8 января 2020
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета.
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