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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: МИД Канады держит связь с Украиной

Авиакатастрофа в Иране: МИД Канады держит связь с Украиной


фото: reuters
Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что его страна контактирует с Украиной из-за катастрофы

Об этом он написал в Twitter.

"Я поддерживаю связь с правительством Украины. Мы продолжим держать канадцев в курсе по мере изменения ситуации", - сказал министр

Он также выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы.

По данным, на борту самолета было 63 гражданина Канады.

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