Авиакатастрофа в Иране: МИД Канады держит связь с Украиной

8 января, 2020, 16:32

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что его страна контактирует с Украиной из-за катастрофы

Об этом он написал в Twitter.

"Я поддерживаю связь с правительством Украины. Мы продолжим держать канадцев в курсе по мере изменения ситуации", - сказал министр

Он также выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы.

По данным, на борту самолета было 63 гражданина Канады.