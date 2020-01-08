Авиакатастрофа в Иране: Канада готова помогать в расследовании, - Трюдо

8 января, 2020, 20:27

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал заявление о смертельной авиакатастрофе в Иране

Заявление опубликовано на сайте Трюдо.

"От имени правительства Канады выражаем глубочайшие соболезнования тем, кто потерял семью, друзей и близких людей в этой трагедии. Наше правительство продолжит тесно сотрудничать со своими международными партнерами, чтобы обеспечить тщательное расследование этого краха и ответы на вопросы канадцев. Сегодня я уверяю всех канадцев, что их безопасность - наш главный приоритет. Мы также присоединяемся к другим странам, которые скорбят по потере граждан", - написал он.

Отметим, что в результате крушения самолета погибли 63 канадских гражданина.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань и министр транспорта страны Марк Хорошо находятся в постоянном контакте с украинскими официальными лицами и другими международными партнерами страны.