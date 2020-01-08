Авиакатастрофа в Иране: Канада готова помогать в расследовании, - Трюдо
Заявление опубликовано на сайте Трюдо.
"От имени правительства Канады выражаем глубочайшие соболезнования тем, кто потерял семью, друзей и близких людей в этой трагедии. Наше правительство продолжит тесно сотрудничать со своими международными партнерами, чтобы обеспечить тщательное расследование этого краха и ответы на вопросы канадцев. Сегодня я уверяю всех канадцев, что их безопасность - наш главный приоритет. Мы также присоединяемся к другим странам, которые скорбят по потере граждан", - написал он.
Отметим, что в результате крушения самолета погибли 63 канадских гражданина.
Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань и министр транспорта страны Марк Хорошо находятся в постоянном контакте с украинскими официальными лицами и другими международными партнерами страны.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. По имеющимся данным, лайнер со 176 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета.
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