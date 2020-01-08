Авиакатастрофа самолета МАУ: в Boeing готовы предоставить любую помощь
8 января, 2020, 15:51
В компании Boeing заявили о готовности предоставить всю необходимую помощь в связи с авиакатастрофой в Иране
Об этом компания сообщила в Twitter.
"Это трагическое событие, мы искренне сочувствуем экипажу, пассажирам и их семьям. Мы держим связь с авиакомпанией и поддерживаем ее в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом", - говорится в сообщении.
This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd- The Boeing Company (@Boeing) 8 января 2020
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета.
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