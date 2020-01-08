Авиакатастрофа самолета МАУ: в Boeing готовы предоставить любую помощь

8 января, 2020, 15:51

В компании Boeing заявили о готовности предоставить всю необходимую помощь в связи с авиакатастрофой в Иране

Об этом компания сообщила в Twitter.

"Это трагическое событие, мы искренне сочувствуем экипажу, пассажирам и их семьям. Мы держим связь с авиакомпанией и поддерживаем ее в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом", - говорится в сообщении.