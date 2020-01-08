Авиакатастрофа самолета МАУ: Пристайко договорился с главой МИД Ирана о совместном расследовании
8 января, 2020, 15:21
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом
Об этом он сообщил в Twitter.
По его словам, страны будут координировать действия следственных групп для выяснения причины падения украинского самолета.
"Разговаривал с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом ... Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", - написал Пристайко.
Spoke to Foreign Minister of #Iran Javad Zarif @JZarif . Both expressed our condolences. Agreed to coordinate further actions of our investigation groups closely to determine the cause of the terrible plane crash # PS752 in #Tehran .- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 января 2020
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофе.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета.
- Компания "Международные авиалинии Украины" обнародовала список 167 пассажиров самолета Boeing 737 рейса PS752 разбившегося в Тегеране.
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