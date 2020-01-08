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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: Пристайко договорился с главой МИД Ирана о совместном расследовании

Авиакатастрофа самолета МАУ: Пристайко договорился с главой МИД Ирана о совместном расследовании


фото: reuters
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом

Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, страны будут координировать действия следственных групп для выяснения причины падения украинского самолета.

"Разговаривал с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом ... Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", - написал Пристайко.

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