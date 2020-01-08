Авиакатастрофа самолета МАУ: Пристайко договорился с главой МИД Ирана о совместном расследовании

8 января, 2020, 15:21

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом

Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, страны будут координировать действия следственных групп для выяснения причины падения украинского самолета.

"Разговаривал с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом ... Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", - написал Пристайко.