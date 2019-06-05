ГБР выяснит, не скрывали ли полицейские убийство ребенка
5 июня, 2019, 16:51
ГБР открыло уголовное производство по факту возможного умышленного сокрытия убийства Кирилла Тлявова сотрудниками полиции
Об этом руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба сказал в ходе заседания правоохранительного комитета Рады, передает Еспресо.TV.
"Предоставить ответ во время проведения следственных действий, не было ли это сделано умышленно. Или работники полиции умышленно не намеревались скрыть преступление, а возможно и полицейских, которые могут быть к нему причастны. В связи с этим мы внесли сведения в ЕРДР по статье 396 Уголовного кодекса Украины. Это статья об умышленном сокрытии преступления. Во время расследования этого дела мы ответим. и постараемся сделать это быстро и оперативно", - сказал он.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачи зафиксировали у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму.
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- 3 июня раненый полицейскими мальчик умер. Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
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- Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозреваемым грозит пожизненное заключение.
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