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Espreso.tvОбществоГБР выяснит, не скрывали ли полицейские убийство ребенка

ГБР выяснит, не скрывали ли полицейские убийство ребенка


фото: REUTERS
ГБР открыло уголовное производство по факту возможного умышленного сокрытия убийства Кирилла Тлявова сотрудниками полиции

Об этом руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба сказал в ходе заседания правоохранительного комитета Рады, передает Еспресо.TV.

"Предоставить ответ во время проведения следственных действий, не было ли это сделано умышленно. Или работники полиции умышленно не намеревались скрыть преступление, а возможно и полицейских, которые могут быть к нему причастны. В связи с этим мы внесли сведения в ЕРДР по статье 396 Уголовного кодекса Украины. Это статья об умышленном сокрытии преступления. Во время расследования этого дела мы ответим. и постараемся сделать это быстро и оперативно", - сказал он.

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