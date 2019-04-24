Nord Stream 2 хочет позватися в суд на ЕС из-за новых газовых правил
Об этом сообщает "Европейская правда" .
Так, исполнительный директор Nord Stream 2 Матиас Варниг написал письмо президенту Еврокомиссии Жан-Клод Юнкеру, заявив, что газопровод требует права на исключение из новых газовых правил, иначе "это мероприятие будет дискриминационным как к инвестору". Варниг также считает, что ЕС может нарушить международный договор.
Согласно принятой Европарламентом обновленной Газовой директиве ЕС, которая будет применяться к газопроводам из третьих стран, добычу и транспортировку газа не могут находиться под контролем одной компании.
Поэтому россиянам придется отказаться от права собственности на газопровод на территории ЕС, открыв возможность использования им для третьих сторон. Согласно директиве, для новых газогнонив могут быть сделаны исключения, но это требует одобрения Еврокомиссии и соответствия строгим условиям.
Кроме того, новый газопровод должен быть готов к коммерческой эксплуатации на момент вступления в силу обновленной директивы, чтобы его рассматривали как уже имеющийся. В Еврокомиссии сомневаются, что россияне успеют запустить "Северный поток 2" до вступления в силу обновленной директивы.
- Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2" . Польша планирует построить собственный газопровод в Данию по дну Балтийского моря. Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, помешают строительству "Северного потока-2" . В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2" .
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций, а также предлагают Европе газ вместо российского.
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне. Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2". Австрийский канцлер поддержал строительство "Северного потока-2".
- Ангела Меркель подчеркнула необходимость сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
- Польша заявила, что не прекратит блокировать строительство "Северного потока-2". США предупредили о "много средств" остановить "Северный поток-2".
- Министр экономики Германии заявил, что ФРГ не откажется от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ в Азовском море.
- В Минэнерго РФ заявили, что проложены уже более половины "Северного потока-2".
- Постпреды ЕС утвердили изменения в Газовой директивы , регулирующих Северный поток-2.
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