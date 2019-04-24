Nord Stream 2 хочет позватися в суд на ЕС из-за новых газовых правил

24 апреля, 2019, 09:24

Компания Nord Stream 2, которая является оператором российского газопровода "Северный поток 2", который строится, угрожает позватися в Суд ЕС за новые газовые правила

Об этом сообщает "Европейская правда" .

Так, исполнительный директор Nord Stream 2 Матиас Варниг написал письмо президенту Еврокомиссии Жан-Клод Юнкеру, заявив, что газопровод требует права на исключение из новых газовых правил, иначе "это мероприятие будет дискриминационным как к инвестору". Варниг также считает, что ЕС может нарушить международный договор.

Согласно принятой Европарламентом обновленной Газовой директиве ЕС, которая будет применяться к газопроводам из третьих стран, добычу и транспортировку газа не могут находиться под контролем одной компании.

Поэтому россиянам придется отказаться от права собственности на газопровод на территории ЕС, открыв возможность использования им для третьих сторон. Согласно директиве, для новых газогнонив могут быть сделаны исключения, но это требует одобрения Еврокомиссии и соответствия строгим условиям.

Кроме того, новый газопровод должен быть готов к коммерческой эксплуатации на момент вступления в силу обновленной директивы, чтобы его рассматривали как уже имеющийся. В Еврокомиссии сомневаются, что россияне успеют запустить "Северный поток 2" до вступления в силу обновленной директивы.