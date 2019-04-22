В УПЦ (МП) поздравили Зеленского с победой на выборах

22 апреля, 2019, 12:15

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и заявили, что он может рассчитывать на поддержку УПЦ (МП)

Об этом сообщила пресс-служба УПЦ (МП) в Facebook.

"Уважаемый Владимир Александрович! От имени Украинской православной церкви и от себя лично сердечно поздравляю вас с избранием на пост президента Украины", - заявил глава УПЦ (МП) Онуфрий.

По его мнению, победа Зеленского на выборах стала свидетельством большого доверия к нему со стороны украинского общества.

Также, по его словам, это признак того, что заявленные Зеленским приоритеты развития страны совпадают с чаяниями и стремлениями народа.

"Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества", - подытожил митрополит Онуфрий.