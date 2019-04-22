В УПЦ (МП) поздравили Зеленского с победой на выборах
Об этом сообщила пресс-служба УПЦ (МП) в Facebook.
"Уважаемый Владимир Александрович! От имени Украинской православной церкви и от себя лично сердечно поздравляю вас с избранием на пост президента Украины", - заявил глава УПЦ (МП) Онуфрий.
По его мнению, победа Зеленского на выборах стала свидетельством большого доверия к нему со стороны украинского общества.
Также, по его словам, это признак того, что заявленные Зеленским приоритеты развития страны совпадают с чаяниями и стремлениями народа.
"Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества", - подытожил митрополит Онуфрий.
- Напомним, Зеленского поздравили с победой посольство США в Украине и президент Дональд Трамп , президент Совета ЕС Дональд Туск , президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Австрии Себастьян Курц , президент Польши Анджей Дуда , премьер Канады Джастин Трюдо , лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо , председателя правительств Грузии Мамука Бахталзе и Армении Никол Пашинян .
- Также свои поздравления выразили бывший президент беглый Виктор Янукович, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Зеленского и напомнил о "братских связях".
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-
-
Читайте также
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-