"Надо просто прийти и пописать": в штабе Порошенко ответили Зеленскому

10 апреля, 2019, 16:02

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявили, что недовольны тем, какое место в избирательной кампании занимает обсуждение анализов

Об этом сказал представитель штаба Олег Медведев во время брифинга 10 апреля, передает "Украинская правда".

"Мы сожалеем, что эта тема очень много занимает места в избирательной кампании. Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописять", - сказал он.

Также Медведев рассказал, что за три дня волонтерская антидопинговая организация VADA, которая ждет обоих кандидатов для анализов, предоставит результаты.

"И ориентировочно, по моим данным, в понедельник мы все успокоимся и забудем об этом вопросе, и у нас целую неделю будет какая-то содержательная дискуссия", - отметил представитель штаба Порошенко.