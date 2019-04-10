"Надо просто прийти и пописать": в штабе Порошенко ответили Зеленскому
Об этом сказал представитель штаба Олег Медведев во время брифинга 10 апреля, передает "Украинская правда".
"Мы сожалеем, что эта тема очень много занимает места в избирательной кампании. Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописять", - сказал он.
Также Медведев рассказал, что за три дня волонтерская антидопинговая организация VADA, которая ждет обоих кандидатов для анализов, предоставит результаты.
"И ориентировочно, по моим данным, в понедельник мы все успокоимся и забудем об этом вопросе, и у нас целую неделю будет какая-то содержательная дискуссия", - отметил представитель штаба Порошенко.
- Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- 5 апреля Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами в клинике "Евролаб".
- В то же время Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
- В крови Зеленского и Порошенко не нашли наркотиков
- Ранее сообщалось, что Порошенко будет сдавать анализы VADA сегодня на "Олимпийском".
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко пригласил кандидатов в президенты к НСК "Олимпийский" на 9 апреля с 15:00 до 18:00 сдавать анализы на наркотики организации VADA.
- У Зеленского заявили, что он не будет сдавать анализы.
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