"Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". ВИДЕО

3 апреля, 2019, 19:01

Соответствующее обращение опубликовала Команда Зеленского y Facebook.

"Обращаюсь к Петру Порошенко: Вы зовете меня на дебаты, мечтаете, что я сбегу, отморожусь, спрячусь. Нет, я не вы в 2014 году. Я принимаю вызов. Вот мои условия: жду вас здесь - на НСК" Олимпийский ". Дебаты состоятся перед народом, все каналы имеют право их транслировать вживую, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов", - обратился Зеленский.

Он отметил, что Порошенко публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с быдлом, не с "ватником", не с "малоросом", не с клоуном, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Даю Вам 24 часа. ДумайТЕ", - добавил Зеленский.