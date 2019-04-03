//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". ВИДЕО

Кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский"

Соответствующее обращение опубликовала Команда Зеленского y Facebook.

"Обращаюсь к Петру Порошенко: Вы зовете меня на дебаты, мечтаете, что я сбегу, отморожусь, спрячусь. Нет, я не вы в 2014 году. Я принимаю вызов. Вот мои условия: жду вас здесь - на НСК" Олимпийский ". Дебаты состоятся перед народом, все каналы имеют право их транслировать вживую, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов", - обратился Зеленский.

Он отметил, что Порошенко публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с быдлом, не с "ватником", не с "малоросом", не с клоуном, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Даю Вам 24 часа. ДумайТЕ", - добавил Зеленский.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать