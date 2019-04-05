"Я пришел, тебя нет" Порошенко сдал анализы в НСК "Олимпийский" перед дебатами

5 апреля, 2019, 09:37

Об этом сообщает Эспрессо.TV

Отметим, что медики были в форме больницы "Борис" и Medicom.

"Доволен что Зеленский принял мое предложение на дебаты. Потому что это не шоу, а право граждан получить всестороннюю информацию о кандидатах", - сказал он.

По словам президента, различные клиники выразили желание провести анализы. Он также сказал, что хотел бы в законодательство внести эту процедуру, как обязательную.

В частности, результаты анализов должны быть через несколько минут, другие через несколько часов.

Его позиция по предложения Зеленского сделать Тимошенко арбитром на дебатах такова, что президент считает это неуважением к Юлии Владимировне и ее избирателей.

Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".

Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Порошенко сказал, что в пятницу ждет на Зеленского в медпункте "Олимпийского" для сдачи анализов.

Зато Зеленский пригласил Порошенко сдать анализы в 8 утра в пятницу, 5 апреля в клинике "Евролаб". Клиника расположена по ул. Соломенской 11а.

Спикер штаба Дмитрий Разумков пояснил, что в штабе Зеленского не согласны сдавать анализы в медпункте на территории НСК "Олимпийский" и не доверяют ему, потому что он подчинен Министерству здравоохранения, "которое неплохо поддерживает действующую власть".

Фото: Эспрессо.TV

Фото: Reuters