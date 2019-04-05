Зеленский сдал анализы в Киеве перед дебатами

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Зеленский пригласил Порошенко сдать анализы в 8 утра в пятницу, 5 апреля в клинике "Евролаб". Клиника расположена по ул. Соломенской 11а.

Разумков пояснил, что в штабе Зеленского не согласны сдавать анализы в медпункте на территории НСК "Олимпийский" и не доверяют ему, потому что он подчинен Министерству здравоохранения, "которое неплохо поддерживает действующую власть".

Отметим, что Порошенко в пятницу ждет на Зеленского в медпункте "Олимпийского" для сдачи анализов.

Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".

Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".