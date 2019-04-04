Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского"
4 апреля, 2019, 18:23
Кандидат в президенты Петр Порошенко готов взять на себя половину расходов на аренду НСК "Олимпийский"
Об этом на брифинге заявил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает Укринформ .
"Согласно закону Порошенко готов взять на себя половину расходов на аренду стадиона и готов объяснить происхождение этих денег. Мы рассчитываем, что 50% оплатит Владимир Зеленский и так же объяснит, как эти средства поступили в его избирательный фонд", - отметил Медведев.
Однако, по словам спикера, то, что штаб оппонента "тщательно скрывает от общества" самого Зеленского, неправильно и несправедливо по отношению к избирателям, которые проголосовали за него.
- Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский" .
- Народный депутат от БПП Мария Ионова заявила, что президент не будет участвовать в дебатах, если они будут проходить на стадионе.
- Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".
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В НСТУ заявили, что избирательные штабы должны заплатить каждому телеканалу, который будет транслировать дебаты на НСК "Олимпийский".
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