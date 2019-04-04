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Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского"


фото: REUTERS
Кандидат в президенты Петр Порошенко готов взять на себя половину расходов на аренду НСК "Олимпийский"

Об этом на брифинге заявил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает Укринформ .

"Согласно закону Порошенко готов взять на себя половину расходов на аренду стадиона и готов объяснить происхождение этих денег. Мы рассчитываем, что 50% оплатит Владимир Зеленский и так же объяснит, как эти средства поступили в его избирательный фонд", - отметил Медведев.

Однако, по словам спикера, то, что штаб оппонента "тщательно скрывает от общества" самого Зеленского, неправильно и несправедливо по отношению к избирателям, которые проголосовали за него.

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