Порошенко будет сдавать анализы VADA сегодня на "Олимпийском", - СМИ
10 апреля, 2019, 12:01
Президент Украиы Петр Порошенко будет сдавать на НСК "Олимпийский" анализы на наркотики представителям антидопинговой организации VADA
Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Администрации Президента.
"Да. Мы планируем прибыть на НСК" Олимпийский ", - отметили в АП.
Напомним, Мэр Киева Виталий Кличко пригласил кандидатов в президенты к НСК "Олимпийский" на 9 апреля с 15:00 до 18:00 сдавать анализы на наркотики организации VADA.
- Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- 5 апреля Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами в клинике "Евролаб".
- В то же время, Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
- В крови Зеленского и Порошенко не нашли наркотиков
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