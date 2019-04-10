Порошенко будет сдавать анализы VADA сегодня на "Олимпийском", - СМИ

10 апреля, 2019, 12:01

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Администрации Президента.

"Да. Мы планируем прибыть на НСК" Олимпийский ", - отметили в АП.

Напомним, Мэр Киева Виталий Кличко пригласил кандидатов в президенты к НСК "Олимпийский" на 9 апреля с 15:00 до 18:00 сдавать анализы на наркотики организации VADA.