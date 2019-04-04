Порошенко в пятницу ждет Зеленского в медпункте "Олимпийского" для сдачи анализов
Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Петр Порошенко ждет в 9 утра завтра Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский "для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления наркотиков и алкоголя. Это независимая экспертиза сертифицированных лабораторий", - отметил Медведев.
"Петр Алексеевич ждет вас завтра, Владимир Александрович", - добавил он.
Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
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