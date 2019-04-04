Порошенко в пятницу ждет Зеленского в медпункте "Олимпийского" для сдачи анализов

4 апреля, 2019, 15:18

Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского в пятницу, 5 апреля, для сдачи анализов

Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Петр Порошенко ждет в 9 утра завтра Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский "для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления наркотиков и алкоголя. Это независимая экспертиза сертифицированных лабораторий", - отметил Медведев.

"Петр Алексеевич ждет вас завтра, Владимир Александрович", - добавил он.

Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".

Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".