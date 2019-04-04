В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов
4 апреля, 2019, 17:20
Избирательные штабы должны заплатить каждому телеканалу, который будет транслировать дебаты на НСК "Олимпийский"
Об этом председатель НСТУ Зураб Аласания заявил журналистам перед началом круглого стола в Укринформе.
"Дебаты на НСК "Олимпийский" не будут официально считаться дебатами. За государственный счет дебаты должны быть проведены на телеканале, а здесь (на НСК "Олимпийский", - ред.) это политическая агитация. И собственно, штабы должны платить за это. Штабы должны заплатить каждому каналу, который это будет транслировать, поскольку это будет агитация. Так же они обязаны заплатить за проведение таких дебатов", - отметил Аласания.
- Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Народный депутат от БПП Мария Ионова заявила, что президент не будет участвовать в дебатах, если они будут проходить на стадионе.
- Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".
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