В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов

4 апреля, 2019, 17:20

Избирательные штабы должны заплатить каждому телеканалу, который будет транслировать дебаты на НСК "Олимпийский"

Об этом председатель НСТУ Зураб Аласания заявил журналистам перед началом круглого стола в Укринформе.

"Дебаты на НСК "Олимпийский" не будут официально считаться дебатами. За государственный счет дебаты должны быть проведены на телеканале, а здесь (на НСК "Олимпийский", - ред.) это политическая агитация. И собственно, штабы должны платить за это. Штабы должны заплатить каждому каналу, который это будет транслировать, поскольку это будет агитация. Так же они обязаны заплатить за проведение таких дебатов", - отметил Аласания.