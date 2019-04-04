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В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов


фото: youtube
Избирательные штабы должны заплатить каждому телеканалу, который будет транслировать дебаты на НСК "Олимпийский"

Об этом председатель НСТУ Зураб Аласания заявил журналистам перед началом круглого стола в Укринформе.

"Дебаты на НСК "Олимпийский" не будут официально считаться дебатами. За государственный счет дебаты должны быть проведены на телеканале, а здесь (на НСК "Олимпийский", - ред.) это политическая агитация. И собственно, штабы должны платить за это. Штабы должны заплатить каждому каналу, который это будет транслировать, поскольку это будет агитация. Так же они обязаны заплатить за проведение таких дебатов", - отметил Аласания.

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