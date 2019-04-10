Кровь кандидатов в президенты проанализируют в лаборатории США, - VADA
Об этом сообщила представитель VADA доктор Анжела Сильва, передает Укринформ .
"Тестирование забора крови кандидатов в президенты будет проходить в Америке на базе спортивной медицинской лаборатории", - сказала она.
Она также сообщила, что Voluntary Anti-Doping Association является независимой некоммерческой организацией, основанной в 2011 году для того, чтобы обеспечивать эффективную антидопинговую политику.
"Пробы крови, которые мы сегодня возьмем, будут отправлены и проанализированы более чем 300 показателей", - сказала Сильва.
Она пояснила, что Voluntary Anti-Doping Association является отдельной структурой и независимой от World Anti-Doping Agency.
"Задачей WADA является контроль и мониторинг всех процедур по антидопинговым кодам. Мировое антидопинговое агентство не тестирует, а лишь проводит надзор. VADA в свою очередь на базе этих самых лабораторий проводит тестирование и обеспечивает контроль допинга профессиональных спортсменов под руководством всемирной организации", - рассказала Сильва .
"Наша организация проводила тысячи исследований по всему миру, и ни один результат не был опровергнут. Для нас большая честь обеспечивать прозрачность выборов в Украине, что в интересах всего украинского народа", - сказала она.
В то же время представитель VADA отметила, что результаты анализов кандидатов могут быть известны после двух-трех дней после сдачи.
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