Зеленский не будет сдавать анализы VADA

10 апреля, 2019, 15:48

Об этом политический консультант кандидата Дмитрий Разумков рассказал ВВС News Украина .

В штабе Зеленского отказ объяснили тем, что кандидат уже сдавал анализы.

"Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - сказал он.

Разумков добавил, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".

По его словам, Зеленский уже готовится к дебатам 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Ранее сообщалось, что Порошенко будет сдавать анализы VADA сегодня на "Олимпийском".

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко пригласил кандидатов в президенты к НСК "Олимпийский" на 9 апреля с 15:00 до 18:00 сдавать анализы на наркотики организации VADA.