На Общественном рассказали, кому доверят вести дебаты кандидатов в президенты
4 апреля, 2019, 16:38
Модератором теледебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на Общественном заказчику выступит журналист Павел Казарин
Об этом заявил председатель правления UA: Общественное Зураб Аласания, сообщает Интерфакс-Украина.
"Модератором будет Павел Казарин", - сообщил Аласания.
Павел Казарин - украинский журналист, уроженец Симферополя. Автор Slon.ru, обозреватель Крым.Реалии и ведущий телеканала ICTV.
- Напомним, 4 апреля председатель правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что для проведения дебатов необходимы два условия: согласованность между штабами кандидатов и чтобы ЦИК оплатила дебаты из госбюджета.
- Ранее Общественный вещатель заявил, что готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов
- Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".
- Петр Порошенко согласился на такое предложение.
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