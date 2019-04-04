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На Общественном рассказали, кому доверят вести дебаты кандидатов в президенты

Модератором теледебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на Общественном заказчику выступит журналист Павел Казарин

Об этом заявил председатель правления UA: Общественное Зураб Аласания, сообщает Интерфакс-Украина.

"Модератором будет Павел Казарин", - сообщил Аласания.

Павел Казарин - украинский журналист, уроженец Симферополя. Автор Slon.ru, обозреватель Крым.Реалии и ведущий телеканала ICTV.

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