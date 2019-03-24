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"Я сочувствую им": Барбра Стрейзанд оправдалась за слова о том, что насилие Джексоном "не убило" мальчиков

Американская певица и актриса объяснила, почему возложила ответственность за возможное насилие Майкла Джексона на родителей жертв

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Washington Post.

Барбра Стрейзанд объяснила, что "не существует ситуаций или обстоятельств, при которых невинность детей может быть кем угодно использована".

"Истории, которыми поделились эти два молодых человека, больно слышать, и я испытываю к ним только сочувствие", - заявила Стрейзанд.

При этом она добавила, что важнейшая обязанность родителей - защищать своих детей. По ее словам, родители Робсона и Сейфчака также стали жертвами славы и фантазии.

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