"Я сочувствую им": Барбра Стрейзанд оправдалась за слова о том, что насилие Джексоном "не убило" мальчиков
24 марта, 2019, 11:06
Американская певица и актриса объяснила, почему возложила ответственность за возможное насилие Майкла Джексона на родителей жертв
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Washington Post.
Барбра Стрейзанд объяснила, что "не существует ситуаций или обстоятельств, при которых невинность детей может быть кем угодно использована".
"Истории, которыми поделились эти два молодых человека, больно слышать, и я испытываю к ним только сочувствие", - заявила Стрейзанд.
При этом она добавила, что важнейшая обязанность родителей - защищать своих детей. По ее словам, родители Робсона и Сейфчака также стали жертвами славы и фантазии.
- Недавно певица прокомментировала фильм "Покидая Неверленд", отметив, шо в изнасиловании мальчиков Джексоном виноваты их родители.
- Картина "Покидая Неверленд", в которой Майкла Джексона обвиняют в педофилии, была представлена широкой публике на кинофестивале "Сандэнс" и вызвала негативную реакцию зрителей
- Фонд потомков Джексона назвал скандальный фильм о певце "величайшим позором" HBO
- Они также подали в суд и требуют от HBO $100 млн за показ ленты
- В воскресенье, 3 марта, фильм вышел на НПО, а правозащитники назвали его показ "посмертным линчеванием"
- После выхода этого фильма стоимость ранчо Неверленд упала на $70 млн
- ВВС также анонсировал съемки документального фильма о Майкле Джексоне
- Голос Майкла Джексона удалят из старой серии "Симпсонов"
- Скандальный фильм о педофилии Майкла Джексона может получить продолжение
- На днях в Лондоне из-за скандального фильма о педофилии снесли статую Майкла Джексона
- Бывшая жена Джексона заявила, что они никогда не занимались сексом
- Дочь Майкла Джексона не верит в обвинения в педофилии, предъявляемые в фильме "Покидая Неверленд"
- Louis Vuitton останавливает продажи коллекции одежды, посвященной Майклу Джексону
- Биограф Майкла Джексона назвал слова Уэйда Робсона ложью
- СМИ сообщили, что дочь Джексона совершила попытку суицида
- Французские фанаты Майкла Джексона подали в суд на героев фильма "Покидая Неверленд"
- Фанат, который сменил имя на Майкл Джексон , хочет поменять его назад из-за скандала с певцом
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-