Голос Майкла Джексона удалят из старой серии "Симпсонов" из-за секс-скандала
9 марта, 2019, 12:23
Создатели мультсериала объяснили свое решение обнародованием обвинений в педофилии против Майкла Джексона в фильме НПО "Оставляя Неверленд"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Wall Street Journal.
Джеймс Брукс, который был исполнительным продюсером популярного шоу в 1991 году, отметил, что из первого эпизода "Абсолютно сумасшедший папа" (Stark Raving Dad) третьего сезона вырежут голос поп-певца Майкла Джексона.
В этой серии Джексон озвучил персонажа, который попал в психиатрическую больницу, считая себя поп-звездой.
"Совершенно очевидно, что это единственно возможный выбор", - отметил бывший продюсер мультсериала Джеймс Брукс. Брукс уже давно оставил роль продюсера мультсериала и выступает в качестве консультанта.
Он отметил, что его коллеги настроены однозначно по этому вопросу.
- Картина "Покидая Неверленд", в которой Майкла Джексона обвиняют в педофилии, была представлена широкой публике на кинофестивале "Сандэнс" и вызвала негативную реакцию зрителей
- Фонд потомков Джексона назвал скандальный фильм о певце "величайшим позором" HBO
- Они также подали в суд и требуют от HBO $100 млн за показ ленты
- В воскресенье, 3 марта, фильма выйдет на НПО, а правозащитники назвали его показ "посмертным линчеванием"
- После выхода этого фильма стоимость ранчо Неверленд упала на $70 млн
- ВВС также анонсировал съемки документального фильма о Майкле Джексоне
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