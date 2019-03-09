//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Голос Майкла Джексона удалят из старой серии "Симпсонов" из-за секс-скандала

Создатели мультсериала объяснили свое решение обнародованием обвинений в педофилии против Майкла Джексона в фильме НПО "Оставляя Неверленд"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Wall Street Journal.

Джеймс Брукс, который был исполнительным продюсером популярного шоу в 1991 году, отметил, что из первого эпизода "Абсолютно сумасшедший папа" (Stark Raving Dad) третьего сезона вырежут голос поп-певца Майкла Джексона.

В этой серии Джексон озвучил персонажа, который попал в психиатрическую больницу, считая себя поп-звездой.

"Совершенно очевидно, что это единственно возможный выбор", - отметил бывший продюсер мультсериала Джеймс Брукс. Брукс уже давно оставил роль продюсера мультсериала и выступает в качестве консультанта.

Он отметил, что его коллеги настроены однозначно по этому вопросу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 марта, 2019 суббота

больше новостей

9 марта, 2019 суббота

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать